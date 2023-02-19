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Командование ВСУ запретило украинским солдатам в Черниговской области принимать продукты и воду от местных жителей после отравления нескольких десятков военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Агентство отмечает, что ранее бойцы ВСУ регулярно заказывали доставку еды у местных волонтеров. Однако после того, как в начале февраля у 40 украинских солдат случилось острое отравление после употребления полуфабрикатов от волонтерской организации, военным запретили принимать от нее продукты.

Уточняется, что вместе с продуктами волонтеры зачастую доставляли на позиции украинским солдатам и наркотики.

Ранее пленный украинский солдат сознался в убийстве девяти гражданских в Волновахском районе ДНР в марте прошлого года. Семь человек, в том числе трех женщин, он убил выстрелом из гранатомета по жилому дому по приказу военного командования.

В ноябре прошлого года СМИ сообщали о том, что в обнаруженных в Луганской Народной Республике лабораториях проходили испытания наркотических назальных анальгетиков, разработанных на Западе для нужд оборонного комплекса Киева и стран НАТО.

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