Бывший замгенсека ООН порекомендовал перенести штаб-квартиру организации

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Экс-заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе призвал перенести штаб-квартиру организации из США. Об этом сообщает ИА "НСН".

Поводом для такого заявления стал перенос заседания комиссии ООН по разоружению из-за невыдачи визы в США главе российской делегации Константину Воронцову.

"Сам факт невыдачи визы – это грубейшее нарушение международного права, соглашения между ООН и США. Потому что Соединенные Штаты взяли на себя обязательство выдавать визы не просто в свою страну, а, по существу, в ООН", – заявил Орджоникидзе.

По словам дипломата, Вашингтон получает большую прибыль от размещения ООН, но при этом не готов выполнять существующие договоренности с организацией.

Сергей Орджоникидзе объяснил, что в организации должны рассмотреть возможность переезда организации. Дипломат подчеркнул, что США не в первый раз отказывают в выдаче виз – ранее подобная тенденция наблюдалась в 70-х годах прошлого века.

Существующую ситуацию с визами эксперты называют "визовой войной". В сентябре 2019 года министерство иностранных дел Российской Федерации обвинило США в препятствовании работе сотрудников посольств и генеральных консульств в стране из-за проблем со въездом.

