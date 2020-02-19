Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

19 февраля, 15:56

Бывший замгенсека ООН порекомендовал перенести штаб-квартиру организации

политика общество за рубежом

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Экс-заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе призвал перенести штаб-квартиру организации из США. Об этом сообщает ИА "НСН".

Поводом для такого заявления стал перенос заседания комиссии ООН по разоружению из-за невыдачи визы в США главе российской делегации Константину Воронцову.

"Сам факт невыдачи визы – это грубейшее нарушение международного права, соглашения между ООН и США. Потому что Соединенные Штаты взяли на себя обязательство выдавать визы не просто в свою страну, а, по существу, в ООН", – заявил Орджоникидзе.

По словам дипломата, Вашингтон получает большую прибыль от размещения ООН, но при этом не готов выполнять существующие договоренности с организацией.

Сергей Орджоникидзе объяснил, что в организации должны рассмотреть возможность переезда организации. Дипломат подчеркнул, что США не в первый раз отказывают в выдаче виз – ранее подобная тенденция наблюдалась в 70-х годах прошлого века.

Существующую ситуацию с визами эксперты называют "визовой войной". В сентябре 2019 года министерство иностранных дел Российской Федерации обвинило США в препятствовании работе сотрудников посольств и генеральных консульств в стране из-за проблем со въездом.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика