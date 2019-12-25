МИД обвинил генсека ООН в попустительстве визовому саботажу США

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию с невыдачей американских виз представителям Минобороны России для работы в структурах ООН, сообщает РИА Новости.

Она напомнила, что российские офицеры месяцами ждут рассмотрения заявлений на американские визы, и иногда этот срок превышает год.

"Примечательно, что все это происходит при явном попустительстве со стороны Генерального секретаря ООН Гутерреша, который фактически игнорирует нарушение Соединенными Штатами Устава и Соглашения о местоположении центральных служб ООН", – говорится в сообщении.

Захарова указала, что часто уже работающим в Нью-Йорке российским сотрудникам не продлевают визы, вынуждая тем самым завершать контракт и возвращаться в Россию.

По ее словам, таким образом Штаты прибегают к практике "недобросовестной конкуренции", смещая с интересующих их постов россиян и продвигая туда своих военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп ранее дал обещание разобраться с проблемой невыдачи виз российским делегатам в ООН.

На минувшей неделе Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую США оперативно выдавать визы членам делегаций для участия в мероприятиях всемирной организации.

С начала 74-й сессии Генассамблеи ООН США не выдали визы 18 российским делегатам, в том числе для участия в мероприятиях недели высокого уровня. Вопрос в итоге стал обсуждаться на экстренном заседании комитета по отношениям ООН со страной пребывания.

Вывод о нарушении США обязательств перед всемирной организацией был включен в итоговый доклад комитета. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что сложившаяся ситуация напрямую связана с возможностью функционирования институтов ООН в Нью-Йорке.

Во время последнего случая США отказали в выдаче виз делегации Федерального казначейства. Ее члены должны были 3 декабря принять участие в международной конференции по аудиту.