Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

21:11

МИД обвинил генсека ООН в попустительстве визовому саботажу США

политика за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию с невыдачей американских виз представителям Минобороны России для работы в структурах ООН, сообщает РИА Новости.

Она напомнила, что российские офицеры месяцами ждут рассмотрения заявлений на американские визы, и иногда этот срок превышает год.

"Примечательно, что все это происходит при явном попустительстве со стороны Генерального секретаря ООН Гутерреша, который фактически игнорирует нарушение Соединенными Штатами Устава и Соглашения о местоположении центральных служб ООН", – говорится в сообщении.

Захарова указала, что часто уже работающим в Нью-Йорке российским сотрудникам не продлевают визы, вынуждая тем самым завершать контракт и возвращаться в Россию.

По ее словам, таким образом Штаты прибегают к практике "недобросовестной конкуренции", смещая с интересующих их постов россиян и продвигая туда своих военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп ранее дал обещание разобраться с проблемой невыдачи виз российским делегатам в ООН.

На минувшей неделе Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую США оперативно выдавать визы членам делегаций для участия в мероприятиях всемирной организации.

С начала 74-й сессии Генассамблеи ООН США не выдали визы 18 российским делегатам, в том числе для участия в мероприятиях недели высокого уровня. Вопрос в итоге стал обсуждаться на экстренном заседании комитета по отношениям ООН со страной пребывания.

Вывод о нарушении США обязательств перед всемирной организацией был включен в итоговый доклад комитета. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что сложившаяся ситуация напрямую связана с возможностью функционирования институтов ООН в Нью-Йорке.

Во время последнего случая США отказали в выдаче виз делегации Федерального казначейства. Ее члены должны были 3 декабря принять участие в международной конференции по аудиту.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика