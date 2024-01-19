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01:15

Политика

Конгресс США утвердил проект финансирования госведомств до марта

Фото: 123RF/rabbit75123

Палата представителей американского конгресса утвердила проект, который предусматривает продление финансирования структур федерального правительства США. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

По результатам голосования, в поддержку данной инициативы высказались 314 законодателей, против выступили 108.

Ранее сообщалось, что сенат конгресса одобрил резолюцию о предотвращении частичной остановки работы правительства.

Этот документ предусматривает продление финансирования определенных структур правительства США до 1 марта, а других – до 8 марта.

Теперь проект необходимо подписать американскому президенту Джо Байдену.

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