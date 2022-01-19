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Политика

17:45

Вице-премьер Словакии заявил, что санкции против РФ приносят только вред

политика

Фото: P Photo/Petr David Josek

Санкции Евросоюза против России приносят только вред, а Крым россияне никак уже не вернут Украине, сообщил вице-премьер и глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик.

"Страны должны торговать между собой. А некоторые наши экспортеры от этого (от санкций в отношении РФ. – Прим. ред.) пострадали", – отметил Сулик, слова которого приводит братиславская газета Pravda.

По словам вице-премьера, было бы правильнее смотреть вперед и развивать отношения с Россией.

В состав РФ Крым вошел в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя пожелали, чтобы их регион стал частью России.

В декабре прошлого года украинский президент Владимир Зеленский, выступая в Раде, заявил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. В Кремле эти слова расценили как прямую угрозу в адрес России.

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