Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с генсеком ООН

19 января, 08:56
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
Как сообщает сайт "Комсомольской правды", пресс-служба российского внешнеполитического ведомства сообщила о встрече двух политиков на своей странице в Facebook, проиллюстрировав сообщение фотографией. О теме беседы не сообщалось.
Накануне Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН, заявив, что Россия не будет присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который был принят в США в прошлом году. Российский дипломат отметил, что данный документ игнорирует ряд факторов, влияющих на стратегическую стабильность, а также "провоцирует разногласия между членами международного сообщества".
Ранее министр иностранных дел РФ уже говорил о том, что сторонники договора руководствовались благой целью – запретить оружие, однако документ не соответствует заявленным принципам. Он также заявлял, что в МИДе обеспокоены итогами, с которыми государства приближаются к обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия в 2020 году. Лавров подчеркивал, что разрушительные действия некоторых стран вредят жизнеспособности договора и подталкивают других к разработке ДЗЯО.
Сторонники ДЗЯО в октябре 2017 года стали лауреатами Нобелевской премии мира. Награду вручили за привлечение внимания к катастрофическим последствиям любого применения ядерного оружия.
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