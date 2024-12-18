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Антироссийская резолюция Европарламента, принятая 28 ноября, является позором и призывом к третьей мировой войне. Об этом заявил вице-спикер парламента Греции от партии "Греческое решение" Василиос Вилиардос.

"Это бессмысленный законопроект проблемного министерства, который не касается реальных вопросов, волнующих общество, и которые часто замалчиваются, как, например, тайная дипломатия министра", – приводит РИА Новости слова Вилиардоса.

По словам депутата, Греции и Европейскому союзу угрожают "две зоны войны, начиная с Украины". Резолюция была принята большинством консерваторов, социалистов, либералов и зеленых. То, что в ней содержится, вызывает возмущение даже у нейтрального наблюдателя, считает Вилиардос.

"В конкретном случае, по мнению европейских лидеров, требуется немедленная поставка боевых самолетов и крылатых ракет большой дальности, включая крылатую ракету Taurus", – отметил он.

Как подчеркнул депутат, резолюция не накладывает ограничений на применение этого оружия. Она читается как подробный список обвинений и угроз, а также призывов к усилению санкций против России.

"В любом случае резолюция – это документ, полный ненависти, паники и истерии, поистине позорное проявление безответственности и отсутствия сочувствия к потенциальным жертвам будущей ядерной войны. Очевидно, что мы считаем ее позором для такого цивилизованного региона, как Европейский союз", – заключил Вилиардос.

Между тем Евросоюз ведет разработку очередного пакета антироссийских санкций. Об этом ранее заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. До этого министры иностранных дел Евросоюза окончательно утвердили 15-й пакет санкций против России, который включает в себя экономические и персональные ограничительные меры.