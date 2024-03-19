Шольц назвал смешными дискуссии в ФРГ о Taurus

Фото: AP Photo/South Korea Defense Ministry

Канцлер ФРГ Олаф Шольц был удивлен непрекращающимся разговорам в германском обществе о передаче киевскому режиму дальнобойных ракет Taurus и уточнил, что будет оказывать Украине помощь столько, сколько ей это потребуется. Трансляцию с конференции Europe 2024 в Берлине, на которой он выступал, провело издание Handelsblatt.

"Должен сказать, что едва ли эти дискуссии в ФРГ могли бы быть еще смешнее. По крайней мере, речь о тех, что доступны общественности", – подчеркнул Шольц.

Канцлер добавил, что Берлин уже направлял Украине пакет военной помощи на сумму 28 миллиардов евро, что намного больше, чем выделяют другие страны ЕС.

"Во многом дебаты связаны с тем, что дискуссии о безопасности и внешней политике ведутся в ФРГ не по сути, а словно с некими флагами, которые то поднимают, то опускают", – предположил Шольц, подчеркнув, что люди опасаются необдуманных политических требований.

Также канцлер ФРГ выразил гордость по поводу того, что его не впечатляют подобные призывы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что подавляющее большинство депутатов из правящей коалиции ФРГ проголосовали в Европарламенте за поставку ВСУ крылатых ракет Taurus. В резолюции было сказано, что Украине нужны высокотехнологичные системы ПВО и такие ракеты, как Taurus, Storm Shadow и Scalp. Кроме того, речь шла о современных боевых самолетах, артиллерии, боеприпасах и беспилотниках.



Киев попросил у Берлина крылатые ракеты Taurus – СМИ