Журналистка Панченко: Зеленский готовит крупное наступление

Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский готовится к масштабному наступлению, усиливая меры по мобилизации населения. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на украинскую журналистку Диану Панченко.

Панченко рассказала в своих соцсетях, что в связи с усилением мер по мобилизации населения сотрудники украинских военных комиссариатов (ТЦК) зачастую стали применять жестокость по отношению к гражданам. Так, на некоторых видео, которые распространены в Сети, они наносят мужчинам призывного возраста побои, а затем увозят.

"Зеленский идет на риск", – отметила Панченко.

Ранее военный журналист, полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что украинское руководство может в скором времени снизить возраст мобилизации. По его словам, ВСУ уже используют в ходе боевых действий несовершеннолетних. Он отметил, что сейчас "на территории Харьковской области происходит подготовка юношей 15–16 лет саперному делу, установке мин".

