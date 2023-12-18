В США заявили, что разделяют жертвы от ударов Израиля по Газе и в конфликте на Украине

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Вашингтон разделяет жертвы среди гражданского населения от израильских ударов в Газе и в конфликте на Украине. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на координатора стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

В США признают, что в результате ударов ЦАХАЛ в секторе Газа погибают и получают ранения мирные люди, однако, по словам Кирби, нет доказательств того, что Израиль целенаправленно уничтожает невинных граждан.

При этом американский чиновник заявил, что российская сторона якобы ставит подобные цели на Украине и "в этом можно сравнить ее с тактиками ХАМАС".

Ранее Кирби сообщил, что США направят еще один пакет военной помощи Киеву в декабре, после чего средства закончатся. Для дальнейшей поддержки Украины нужно будет одобрение со стороны американского конгресса.

До этого сообщалось, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан задал руководству Израиля жесткие вопросы о необходимости перехода к операциям низкой интенсивности в секторе Газа.



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