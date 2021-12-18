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Россия получила от США тайное согласие на присоединение Крыма к РФ в 2014 году. Такое предположение высказал депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в беседе с Telegraf.

"Крым Украина отдала России вместе с Америкой по существующим договоренностям за тот государственный переворот, который произошел у нас в 2014 году", – заявил Кива.

Депутат объяснил, что Соединенные Штаты после установления подконтрольной власти в Киеве вынуждены были считаться с Москвой, которая имела свои цели в регионе.

"Произошел чистый договорняк. Мы (США. – Прим. ред.) перевернули власть, но для того, чтобы вы это легализировали <...>, мы вам отдадим Крым. <…> Вам важен Крым? Забирайте", – высказал мнение Кива.

Политик добавил, что тайная договоренность властей США и России стала причиной вывода украинских войск с полуострова.

Ранее журналист Виталий Портников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проводит политику, которая выгодна российскому лидеру Владимиру Путину. Он также сообщил, что украинский глава "патологически не обучаем".