В Раде заявили о тайной договоренности России и США о присоединении Крыма в 2014 году

Фото: depositphotos/eabff
Россия получила от США тайное согласие на присоединение Крыма к РФ в 2014 году. Такое предположение высказал депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в беседе с Telegraf.
"Крым Украина отдала России вместе с Америкой по существующим договоренностям за тот государственный переворот, который произошел у нас в 2014 году", – заявил Кива.
Депутат объяснил, что Соединенные Штаты после установления подконтрольной власти в Киеве вынуждены были считаться с Москвой, которая имела свои цели в регионе.
"Произошел чистый договорняк. Мы (США. – Прим. ред.) перевернули власть, но для того, чтобы вы это легализировали <...>, мы вам отдадим Крым. <…> Вам важен Крым? Забирайте", – высказал мнение Кива.
Политик добавил, что тайная договоренность властей США и России стала причиной вывода украинских войск с полуострова.
Ранее журналист Виталий Портников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проводит политику, которая выгодна российскому лидеру Владимиру Путину. Он также сообщил, что украинский глава "патологически не обучаем".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: