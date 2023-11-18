Летчик ВСУ совершил перелет на российскую сторону

Фото: ТАСС/Александр Река

Украинский летчик осуществил перелет на сторону РФ. Об этом рассказал пилот вертолета Ка-52 Алексей Воевода, организовавший перелет.

"Летчик ВСУ находится в России, проходит консультации с Федеральной службой безопасности", – передает ТАСС его слова.

При этом Воевода не стал уточнять какие-либо детали операции.

Ранее 15 солдат ВСУ сдались в плен за день одному из подразделений "Восток". По информации министерства обороны РФ, украинские военные не захотели исполнять приказы своего командования.

До этого глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что за октябрь российским подразделениям удалось взять в плен большое число украинских военнослужащих. Он отмечал, что бойцы рассказывали о плохом психологическом настрое в подразделениях армии Украины.



Более 15 украинских военных сдались в плен под Донецком