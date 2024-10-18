Госдеп США заплатит до 10 млн долларов за данные о проекте "Рыбарь"

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Госдепартамент США объявил награду до десяти миллионов долларов за сведения о российском проекте "Рыбарь". Об этом сообщается на сайте программы Rewards for Justice.

В Госдепе США считают, что медиаорганизация Rybar финансировалась Евгением Пригожиным и "участвует во вмешательстве в выборы в США". Согласно их данным, "Рыбарь" управляет каналами #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS в американских социальных сетях, якобы продвигая политические интересы России в США.

Кроме того, медиаорганизации приписывают создание канала TEXASvsUSA в соцсети X, целью которого якобы является эксплуатация проблемы нелегальных мигрантов, пересекающих границу Техаса, для роста социального напряжения.

Награду Госдеп США предлагает за сведения о лицах, связанных с проектом, в том числе о директоре ООО "Рыбарь" и создателе Telegram-канала "Рыбарь" Михаиле Звинчуке.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что обвинения американских властей в якобы вмешательстве России в выборы президента США являются чушью. Он обращал внимание, что подобные претензии выдвигаются в адрес Москвы уже не первый раз.