Илон Маск предсказал США банкротство из-за расходов правительства

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предрек США банкротство, если траты правительства не сократятся. Об этом сообщает ТАСС.

"Траты американского правительства приведут страну к банкротству. И это причина инфляции. Мы должны радикально сократить государственные траты, чтобы не столкнуться с долгом, который невозможно выплатить", – заявил он на митинге в Пенсильвании.

Маск вновь заявил, что победу на выборах американского президента должен одержать республиканец Дональд Трамп, так как на кону стоит будущее США и всего мира.

Он также высказался, что "кукловоды" заменили нынешнего лидера Джо Байдена на Камалу Харрис в качестве кандидата на пост президента от Демократической партии, сохраняя контроль над ситуацией.

Ранее Маск заявил, что ноябрьские президентские выборы в США могут стать последними для страны в случае проигрыша на них Трампа.

По его мнению, в случае победы кандидата от демократов Камалы Харрис нелегальные иммигранты будут продолжать прибывать в США и постепенно получать гражданство и право голосовать на следующих выборах. Таким образом Демократическая партия заручится их голосами и будет вне конкуренции через 4 года.

