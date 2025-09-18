Politico: позиция Каллас по России и Газе вызвала раздражение в ЕС

Фото: ТАСС/EPA/EMIL NICOLAI HELMS

Позиция главы Евродипломатии Каи Каллас по ключевым международным вопросам вызвала раздражение в Евросоюзе, сообщает газета Politico.

По данным журналистов, Каллас критикуют за "ястребиное" отношение к России и сектору Газа. Как считает ряд чиновников, глава Евродипломатии "заходит слишком далеко".

"Если вы не справляетесь со своей работой, ее будет делать кто-то другой", – высказался один из собеседников издания.

Более того, деятельность Каллас на нынешней должности не произвела впечатление на часть ее коллег по Еврокомиссии.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что авторитет Каллас равен пустому залу Европарламента, перед которым она отчитывалась о поддержке Украины. По его мнению, политика не хотят слушать даже те, кто поддерживает главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Каллас критически безграмотной после ее слов о том, что россияне не так сильны в технологиях.