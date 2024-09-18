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18 сентября, 22:37

Политика

Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны ликвидировали дрон ВСУ самолетного типа над Белгородской областью. Министерство обороны России рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.

Украинские силы попытали атаковать регион в 20:20, уточнили в ведомстве.

Ранее четыре мирных жителя получили травмы после того, как украинский дрон атаковал служебный автобус в Шебекине.

У одной женщины осколочные ранения рук, у второй – осколочные ранения руки и стопы. Пострадавших доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Также мужчину с контузией привезли в Шебекинскую ЦРБ. Еще один мирный житель получил ссадины правого предплечья, он самостоятельно вызвал скорую помощь.

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