В ГД внесен проект о промежуточной аттестации для детей на семейном обучении

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Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный внес в нижнюю палату парламента проект закона, предусматривающий введение обязательной промежуточной аттестации не реже четырех раз в год для детей, обучающихся в рамках семейного образования и самообразования. Документ размещен в думской электронной базе.

Предлагаемая мера позволит лучше контролировать процесс обучения в указанных формах, а также будет отвечать интересам обучающихся, говорится в пояснительной записке.

Сейчас для таких детей, а также тех, кто обучается по не имеющей госаккредитации образовательной программе, законом предусмотрено только право пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организациях, которые занимаются образовательной деятельностью по имеющей госаккредитацию программе.

Авторы инициативы уточнили, что фактически итоговая аттестация обязательна только при завершении основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов анонсировал создание в стране всероссийского родительского комитета. Министр считает, что родителям нужно понимать стратегию и вектор ситуации в образовании, а также вовлекаться в процесс обучения детей.

Между тем депутаты от партий ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в ГД законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ведомстве готовы обсуждать замену ЕГЭ при предложенном объективном и понятном альтернативном экзамене.