Эксперт Хвостов посоветовал семьям вместе выбирать вуз для выпускника

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Определить дальнейший путь выпускника можно вместе посредством совместного посещения вузов в дни абитуриента или прохождения профориентационных тестов, рассказал директор по связям с образовательным сообществом семейного образовательного форума Александр Хвостов в беседе с "Газетой.ру".

Выбор профессии важен для подростка, так как после него ему предстоит несколько лет учиться. В школе дают общеобразовательные знания, а в вузе обучение будет практико-ориентированным. Однако выбор профессии ребенка – это семейный выбор, считает эксперт.

Хвостов выразил опасения по поводу того, что достигший совершеннолетия подросток редко может сделать выбор профессии самостоятельно. Родители, в свою очередь, могут направить подростка, но в конечном итоге жить, учиться и работать по выбранной специальности ребенку.

Чтобы сделать выбор совместно с родителями, директор порекомендовал пройти профориентационные тесты, в результате которых независимый специалист поможет оценить предпочтения ребенка и применить их в реальной жизни.

Эксперт посоветовал посетить дни открытых дверей в вузах. Для родителей важно сделать это вместе с ребенком, чтобы он смог пообщаться с преподавателями и студентами. Родители же смотрят на материально-техническую базу и расположение учебного заведения.

Третья рекомендация от Хвостова – посетить образовательные выставки и форумы, где можно пообщаться сразу с несколькими учебными заведениями и узнать больше о направлениях.

"Всегда важно реально подходить к оценке сил ребенка и не пытаться подогнать его успеваемость под свои ожидания. Если родитель мечтает, чтобы его ребенок стал врачом, но при этом школьнику тяжело даются химия и биология, то стоит шире подойти к вопросу выбора профессии и не пытаться заставить подростка достичь непосильных для него высот", – заключил специалист.

Ознакомиться с востребованными профессиями столичные выпускники 9-х классов могут в центре инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего". В центре проводятся встречи с экспертами в области рынка труда, директорами колледжей, индивидуальные консультации с карьерными консультантами, а также практические мастер-классы в современных лабораториях, расположенных на базе средних учебных заведений.

