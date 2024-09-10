Преподаватель Левин: пауза может стать лучшим решением для не поступивших в вуз

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Пауза после окончания школы может стать лучшим решением для ребенка, который не смог поступить в вуз. Об этом "Газете.ру" рассказал художник, преподаватель, директор программ высшего образования Universal University Михаил Левин.

Эксперт напомнил, что учеба для ребенка начинается с детского сада. Среднестатистический ребенок при поступлении в вуз или колледж около 15 лет непрерывно учится. С одной стороны, такой темп подготовит к насыщенному графику во взрослой жизни, а с другой – может сопровождаться стрессом и усталостью, указал Левин.

Преподаватель считает, что нельзя забывать об отдыхе. Пауза в образовательном процессе спасает от выгорания и нужна для самоопределения и рефлексии. Школьникам особенно важно разобраться в желаниях и оценить способности, чтобы выбрать себе профессию, подчеркнул он.

По словам специалиста, в западных странах есть традиция gap year – перерыв, который выпускники целенаправленно берут после школы. Они используют его для путешествий, восстановления сил и перезагрузки. Это решение поддерживает даже Гарвард: статистика показывает, что перерыв в учебе делает выбор специальности более осмысленным и повышает шансы на трудоустройство.

В России же брать паузу после 11-го класса не принято. Чаще всего выпускники стремятся сразу поступить в вуз. Левин призвал родителей принять факт перерыва в учебе и оценить его с точки зрения возможностей. Также стоит изучить все доступные сценарии и обсудить их с ребенком.

"Пауза поможет восстановить равновесие после напряженной учебы. Занятия спортом и хобби, распорядок дня и здоровый сон вернут стабильное эмоциональное состояние. К следующим экзаменам подросток подойдет с большим запасом сил и свежей головой. Это повысит концентрацию и способность усваивать знания в вузе. Набраться опыта и самостоятельности", – объяснил преподаватель.

Кроме того, продолжил он, перерыв в обучении будет полезен для знакомства с разными профессиями и погружения в среду. Ребенок может посещать дни открытых дверей, задавать вопросы выпускникам и преподавателям, найти стажировку или волонтерскую программу. Так он подтвердит интерес к выбранной специальности и сможет увидеть "подводные камни".

Если же подростку не хватает знаний в конкретной области, то "свободный" год можно потратить на подготовку к поступлению. В некоторых вузах есть программы "пред-бакалавриата", направленные на прокачку художественной, теоретической и технической базы.

А в случае если выпускник намерен отправиться в другой город, регион или даже страну, лучше связать путешествие с наиболее интересной сферой. Например, любители экспериментальной архитектуры смогут оценить Валенсию, Мадрид, Бильбао и другие испанские города, где работали прогрессивные мастера ХХ века.

Левин порекомендовал завести небольшой блокнот и делать зарисовки, а также вести фото- и видеосъемку. Это, указал он, поможет зафиксировать свои впечатления и мысли, научит отслеживать реакции. Кроме того, можно выполнять упражнения, переключающие внимание. Они подталкивают к иному восприятию среды и помогают гулять осмысленно.

"Насмотренность и кругозор всегда полезны, а в период активного взросления и перемен – особенно", – подытожил эксперт.

В свою очередь, доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова посоветовала родителям придумать новые семейные традиции, отпуская детей во взрослую жизнь. Об этом сообщает News.ru.

По ее мнению, это могут быть совместные поездки, праздники или просто вечерние звонки. Психолог пояснила, что расставание с повзрослевшим ребенком – важный и эмоционально сложный этап для родителей.

Взрослые должны позволить себе и детям испытать все эмоции, связанные с разлукой, также нужно ребенку дать понять, что семья доверяет его способностям и решениям, отметила Булгакова.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, что молодые родители часто отдают себя ребенку, забывая о собственных потребностях. Те, кто полностью живет ради детей, отказываясь от собственного счастья, могут навредить и себе, и детям, особенно в период сепарации. Кроме того, чрезмерная опека и тотальный контроль мешают ребенку на пути во взрослую жизнь, предупредил специалист.