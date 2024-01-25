Психолог объяснила опасность строгого контроля успеваемости ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Родители должны снижать активность по контролю за успеваемостью ребенка после окончания школы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на кандидата психологических наук и преподавателя Московского института психоанализа Ольгу Силину.

По ее словам, если родители будут контролировать успеваемость ребенка еще и в университете, тогда молодые люди будут отказываться от взросления и самостоятельности. Вместо этого эксперт предложила иногда общаться с ребенком и узнавать у него об успехах в обучении.

В ситуации, когда ребенок провалил экзамен, родителям стоит проявить сдержанность и поговорить с ребенком, проанализировав вместе с ним все происходящее, подчеркнула Силина. Также в этот момент необходимо поддержать ребенка и выяснить, потребуется ли ему помощь в пересдаче.

"Родителю важно спокойно и аргументированно донести, почему сессию нужно сдать и что руки опускать ни к чему", – отметила специалист.

Также психолог считает, что ребенка нужно иногда подбадривать и мотивировать на достижения. Например, эмоциональная поддержка в виде простого общения поможет ему настроиться на успех.

"Родители могут чаще говорить, что гордятся сыном или дочерью. Также можно устраивать совместные активности: походы на прогулку или в кино, путешествия", – порекомендовала эксперт.

Кроме того, специалист объяснила, что успеваемость в университете складывается не только из усвояемости материала, а также из усердия, заинтересованности, добросовестности, уважения к дисциплине и преподавателю и в везении. Так, по ее словам, если ребенок плохо учится, то это говорит о его незаинтересованности в процессе обучения. Возможно, ребенку будет интересно что-то другое, отметила она.

"В таком случае стоит спокойно и ненавязчиво обсудить планы и желания. Важно помнить, что каждый возрастной этап диктует свои задачи, в конкретный момент времени приходится по-разному выстраивать детско-родительское взаимодействие", – заключила специалист.

Ранее педагог Наталья Евсеева рассказала, почему не стоит нагружать школьника учебой на каникулах. По ее словам, работа мозга схожа с работой мышц и строится на чередовании фаз напряжения и расслабления. Если тренировать мышцу до изнеможения, то можно получить травму. То же самое произойдет и с мозгом ребенка, если постоянно нагружать его.



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