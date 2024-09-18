Блинкен заявил, что 15 из 18 пунктов сделки о прекращении огня Израиля и ХАМАС согласованы

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В соглашении о прекращении огня Израилем и палестинским движением ХАМАС уже согласовали 15 из 18 пунктов. Об этом сообщает RT со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.

На совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты Блинкен заявил, что за последние полтора месяца сторонам конфликта удалось достичь "значительного прогресса", однако еще есть вопросы, которые необходимо решить.

Также американский политик подчеркнул, что согласование последних пунктов соглашения – это "не вопрос их содержания, а вопрос политической воли".

Ранее лидеры Египта, Катара и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить в Дохе или Каире переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении заложников, взятых в плен ХАМАС. Они также заявили о готовности представить окончательное предложение, в котором содержатся все пункты данного соглашения.