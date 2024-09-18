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18 сентября, 14:42

Политика

СК Армении заявил, что группу для захвата власти могли готовить в России

Фото: 123RF/butenkow

В СК Армении считают, что группу для захвата власти могли готовить в России. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Следственный комитет республики.

Как говорится в материале ведомства, специалисты Службы национальной безопасности (СНБ) Армении предотвратили попытку узурпации власти по предварительному сговору. Следователи считают, что попытку военного переворота готовили несколько граждан республики совместно с выходцами из Нагорного Карабаха.

Кроме того, в ведомстве заявили, что подозреваемые уехали в Ростов-на-Дону с целью прохождения там особой подготовки. Целью учений якобы была попытка свержения власти.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что значение отношений Армении и России трудно переоценить, Ереван – близкий партнер Москвы. По его словам, государства объединяют многие интеграционные форматы, в том числе СНГ и ЕАЭС, а также исторические двусторонние отношения.

До этого МИД России предупредил Армению о рисках антироссийской политики, которую навязывают республике западные страны. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что эта тенденция наблюдается достаточно давно.

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