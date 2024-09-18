Избранный президент Мексики Шейнбаум отказалась посетить Украину по приглашению Зеленского

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Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась посетить Украину по приглашению лидера страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание Excelsior.

Отмечается, что Зеленский пригласил Шейнбаум на Украину во время беседы с мексиканскими журналистами.

"Я не думаю. Повторяю, мы основываемся на принципах внешней политики и конституции", – заявила президент Мексики в ответ на вопрос о планах посетить Украину.

По ее словам, внешняя политика Мексики определяется конституцией, и "она очень ясная, достойная и миролюбивая". Шейнбаум подчеркнула, что в основе внешней политики страны лежит принцип поиска мирного разрешения конфликтов.

Ранее Шейнбаум заявила о своей победе на выборах президента в Мексике. По ее словам, ей позвонили конкуренты и поздравили. Согласно предварительным результатам, она оторвалась от других кандидатов на 30%. Шейнбаум поблагодарила граждан, которые отдали за нее свой голос.

Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями Шейнбаум. Глава государства отметил, что Мексика является дружественным партнером России в латиноамериканском регионе и выразил надежду, что деятельность нового президента будет способствовать развитию конструктивного сотрудничества между странами.

