В Службе госбезопасности Грузии заявили об угрозе начала "евромайдана" в стране

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В Грузии хотят начать "евромайдан" наподобии украинских массовых протестов 2014 года, которые в результате переросли в госпереворот. Об этом грузинская Служба госбезопасности (СГБ) сообщила у себя на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как заявили в госбезопасности, готовит такие мероприятия группа лиц, к которой причастен бывший замминистра внутренних дел Грузии Георгий Лордкипанидзе, уехавший недавно на Украину.

"В октябре-декабре текущего года планирует в Грузии устроить дестабилизацию и гражданские беспорядки, чья конечная цель – свержение власти насильственным путем", – сказано в заявлении.

Также в ведомстве отметили, что это не единственный вариант, который могут организовать заговорщики. По информации госбезопасности, начало протестов приурочено к вынесению ЕК решения по статусу кандидата в ЕС для Грузии – в октябре планируют озвучить предварительное заключение, а в декабре – окончательный вывод.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что Грузия может получить статус кандидата в Евросоюз этой осенью. Он уточнил, что для получения статуса Тбилиси необходимо соответствовать требованиям Евросоюза. Европейская комиссия, в свою очередь, оценит выполнение Грузией условий и даст рекомендацию, предоставлять ли статус стране осенью 2023 года.

Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" подала заявку на предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза по ускоренной процедуре 3 марта 2022 года. Евросовет анонсировал, что руководители стран ЕС решили признать европейскую перспективу страны и предоставить ей статус кандидата после выполнения 12 "приоритетов".

В июне этого года, по информации Еврокомиссии, Грузия выполнила 3 из 12 рекомендаций. Однако премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявлял о выполнении 11 рекомендаций.