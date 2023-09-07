Президент Грузии заявила, что не уйдет в отставку на фоне импичмента

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует уходить в отставку на фоне импичмента, который запустила правящая в стране партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Об этом она сообщила в телеобращении на Первом канале грузинского телевидения.

"Я никуда не ухожу. Я думаю, все должны забыть мечту о моей отставке. Я там, где должна быть", – сказала она.

Зурабишвили добавила, что импичмент также не помешает ей продолжить посещать Европу, так как это является высшей конституционной обязанностью президента страны.

"Если что, я соблюдаю конституцию этой страны, потому что я дала эту клятву в день инаугурации как президент Грузии. И я буду верна этой клятве до конца", – резюмировала она.

Правящая грузинская партия 1 сентября заявляла о подготовке процедуры импичмента Зурабишвили из-за ее поездки в Европу, несмотря на отказ кабмина. Отмечалось, что для проведения процедуры необходимо получить поддержку от 100 депутатов.

Позже премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал справедливым решение "Грузинской мечты" о начале импичмента. Также он выразил огорчение в связи с тем, что глава государства демонстративно нарушает закон.

В четверг, 7 сентября, председатель "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе отмечала, что фракция смогла собрать 80 подписей для начала процедуры импичмента.

