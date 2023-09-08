Грузия должна выполнить еще 9 пунктов, чтобы стать кандидатом на вступление в ЕС – Боррель

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Грузия должна выполнить еще 9 из 12 пунктов, чтобы получить статус кандидата на вступление в состав Евросоюза, сообщил глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель на пресс-конференции в Тбилиси, где он находится с визитом. Его цитирует ТАСС.

Он подчеркнул, что Еврокомиссия представила 12 "приоритетов", из которых выполнены только 3.

"Все девять условий важны, и это реформы, которые нужны стране. Предстоит проделать работу, но есть еще время. Я думаю, что Грузии возможно достичь успеха. Я думаю, что вы можете выполнить все критерии", – сказал Боррель.

Он добавил, что Еврокомиссия опубликует пакет по расширению с отчетом по странам и с деталями по прогрессу каждой из них. В отчете также будут даны рекомендации для стран, чтоб помочь двигаться вперед по пути к ЕС. К концу года будет принято финальное решение по предоставлению статуса кандидата или началу переговоров о членстве.

Боррель также добавил, что Евросоюз ожидает от своих международных партнеров, включая Грузию, усилий по изоляции России из-за конфликта на Украине.

В свою очередь, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал несправедливым отказ в 2022 году в предоставлении его стране статуса кандидата в члены ЕС. Он напомнил, что Молдавия и Украина получили этот статус авансом, и им сказали, что они должны выполнить обязательства.

"В нашем случае было наоборот. Нам сказали, что мы сначала должны выполнить обязательства, а потом получим статус. Это было для нас довольно печальным, думаю, несправедливым", – заявил премьер.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что Грузия может получить статус кандидата в Евросоюз этой осенью. Он уточнил, что для получения статуса Тбилиси необходимо соответствовать требованиям Евросоюза. Европейская комиссия, в свою очередь, оценит выполнение Грузией условий и даст рекомендацию, предоставлять ли статус стране осенью 2023 года.

Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" подала заявку на предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза по ускоренной процедуре 3 марта 2022 года. Евросовет анонсировал, что руководители стран ЕС решили признать европейскую перспективу страны и предоставить ей статус кандидата после выполнения 12 "приоритетов".

В июне этого года, по информации Еврокомиссии, Грузия выполнила 3 из 12 рекомендаций. Однако премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявлял о выполнении 11 рекомендаций.

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