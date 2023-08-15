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Грузия может получить статус кандидата Евросоюза (ЕС) этой осенью. С соответствующей рекомендацией, возможно, выступит Брюссель. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

Он уточнил, что для получения статуса Тбилиси необходимо соответствовать требованиям Евросоюза. Европейская комиссия, в свою очередь, оценит выполнение Грузией условий и даст рекомендацию, предоставлять ли статус стране осенью 2023 года.

Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" подала заявку на предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза по ускоренной процедуре 3 марта 2022 года. Евросовет анонсировал, что руководители стран ЕС решили признать европейскую перспективу страны и предоставить ей статус кандидата после выполнения 12 "приоритетов".

В июне этого года, по информации Еврокомиссии, Грузия выполнила три из 12 рекомендаций. Однако премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявлял о выполнении 11 рекомендаций.

Также отмечалось, что Украина не сможет стать частью Евросоюза из-за коррупции и нарушения демократии в стране. Журналист Лукаш Важеха заявил, что Украина является квазиавторитарной страной, полной олигархов и неспособной к самостоятельному существованию.

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