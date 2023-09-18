В Белом доме признали рост числа конгрессменов, критикующих расходы и помощь Киеву

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Американская администрация фиксирует увеличение числа конгрессменов, которые критикуют расходы США на Украину и помощь ей. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.

Он отметил, что в основном критика в палате представителей конгресса США исходит от республиканцев от правого крыла палаты.

Ранее член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что Соединенные Штаты терпят поражение в конфликте на Украине, а Россия выигрывает.

До этого СМИ сообщали о том, что представители республиканской партии в конгрессе США, выступающие против финансовой поддержки Украины, могут попросить создать контролирующий орган, который будет следить за финансированием Киева. Главной целью органа станет предотвращение коррупции.

В Конгрессе США протестуют против оказания помощи Украине – СМИ