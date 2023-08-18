Кирби заявил, что Байден готов к переговорам с Ким Чен Ыном без предварительных условий

Фото: 123RF/palinchak

Американский президент Джо Байден готов обсудить с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом изданию Kyodo News сообщил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он уточнил, что президент США готов сесть за стол переговоров без предварительных условий. Тем не менее в КНДР пока не дали положительный ответ на данное предложение.

Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что с начала года США перебросили в Южную Корею колоссальные ядерные средства, ставя тем самым ситуацию на Корейском полуострове на грань ядерной войны.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в КНДР свидетельствует о стремлении России закупить вооружения.

Шойгу посетил парад в Пхеньяне по случаю 70-летия победы КНДР в Корейской войне