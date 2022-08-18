Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, при каком условии возможны переговоры с Российской Федерацией. Об этом сообщает РИА Новости.

"Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории", – приводит слова украинского лидера агентство Anadolu.

Ранее Зеленский провел трехсторонние переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Турецкий президент на пресс-конференции, которая последовала за личной встречей с Владимиром Зеленским, заявил, что планирует обсудить итоги переговоров во Львове с президентом России Владимиром Путиным.