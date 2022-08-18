Турция поможет в восстановлении украинской инфраструктуры

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Турция поможет в восстановлении инфраструктуры Украины, как следует из меморандума, который стороны подписали в четверг, 18 августа, во Львове, передает РИА Новости.
"...министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш подписали Меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, который предусматривает участие турецкой стороны в восстановлении Украины", – сообщили в украинском министерстве инфраструктуры.
Согласно документу, турецкие бизнес-структуры и государственные образования могут развивать конкретные проекты восстановления. Кроме того, предусмотрено оказание консультационной и технической помощи.
В министерстве инфраструктуры Украины добавили, что стороны создадут совместную рабочую группу по вопросам восстановления. В рамках ее работы будут определены механизмы привлечения турецких инвестиций и рассмотрены конкретные проекты.
В начале августа Киевская школа экономики опубликовала аналитический отчет, согласно которому на восстановление Украины после российской специальной военной операции потребуются 108 миллиардов долларов, из которых 75 были бы потрачены на строительство жилья.
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