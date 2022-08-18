В администрацию Херсонской области назначили управленцев из России – власти

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Новых управленцев из России назначили в администрацию Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Решение было принято с целью улучшить экономическую ситуацию в области. По словам пресс-службы, отправленные в Херсонскую область управленцы, ранее зарекомендовали себя как добросовестные и ответственные специалисты.

"С их приходом открываются новые интеграционные перспективы и переход на качественно новый уровень управления", – говорится в сообщении.

Известно, что в качестве первого замглавы администрации назначили Алексея Катериничева, окончившего Пограничную академию ФСБ РФ. До этого он работал первым замначальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".

Семен Машкауцан назначен на должность заместителя председателя правительства – министра промышленности. Ранее он был главой департамента металлургии и материалов министерстве промышленности и торговли России.

На место министра финансов назначен Евгений Немтинов, ранее работавший начальником управления учета и отчетности министерства финансов Крыма.

"С приходом назначенных лиц Херсонская область получит новые компетенции управления и возможности социально-экономического развитая при активной поддержке РФ", – добавили в администрации.

Ранее в Херсонской области сообщили об обстреле Каховской ГЭС со стороны Украины. По словам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, атаку ВСУ удалось отразить. Попадания оказались некритичными.