В администрацию Херсонской области назначили управленцев из России – власти

Фото: РИА Новости
Новых управленцев из России назначили в администрацию Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
Решение было принято с целью улучшить экономическую ситуацию в области. По словам пресс-службы, отправленные в Херсонскую область управленцы, ранее зарекомендовали себя как добросовестные и ответственные специалисты.
"С их приходом открываются новые интеграционные перспективы и переход на качественно новый уровень управления", – говорится в сообщении.
Известно, что в качестве первого замглавы администрации назначили Алексея Катериничева, окончившего Пограничную академию ФСБ РФ. До этого он работал первым замначальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".
Семен Машкауцан назначен на должность заместителя председателя правительства – министра промышленности. Ранее он был главой департамента металлургии и материалов министерстве промышленности и торговли России.
На место министра финансов назначен Евгений Немтинов, ранее работавший начальником управления учета и отчетности министерства финансов Крыма.
"С приходом назначенных лиц Херсонская область получит новые компетенции управления и возможности социально-экономического развитая при активной поддержке РФ", – добавили в администрации.
Ранее в Херсонской области сообщили об обстреле Каховской ГЭС со стороны Украины. По словам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, атаку ВСУ удалось отразить. Попадания оказались некритичными.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: