В Финляндии проверяют данные о возможном нарушении воздушной границы самолетами РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В министерстве обороны Финляндии проверяют информацию, согласно которой два российских МиГ-31 могли вторгнуться в финское воздушное пространство, сообщает "Интерфакс".
Возможный инцидент произошел утром 18 августа недалеко от города Порвоо над Финским заливом. Предполагаемое нарушение зафиксировали примерно в 09:40, и продолжалось оно около двух минут. Самолеты якобы зашли на глубину одного километра и направились на запад.
Отмечается, что финские военные подняли свой самолет в воздух, чтобы идентифицировать два летательных аппарата. Начато предварительное расследование.
Весной Центральная криминальная полиция Финляндии заявила, что российские гражданские самолеты в марте несколько раз нарушили финское воздушное пространство. Отмечалось, что четыре российских пассажирских самолета без получения разрешения вошли в воздушное пространство Финляндии над Финским заливом в районе города Ловиисы. Во всех четырех случаях нарушение длилось примерно две минуты.
В полиции уточнили, что речь идет о подозрении в нарушении ограничений, введенных Евросоюзом в отношении РФ в связи со спецоперацией на Украине. В настоящее время ведется расследование нарушений гражданскими самолетами России воздушного пространства Финляндии. За это может грозить штраф или до двух лет колонии. Если присутствуют отягчающие обстоятельства, возможно тюремное заключение до четырех лет.
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