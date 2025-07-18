Колумбия решит проблему отправки своих граждан в качестве наемников на Украину

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Колумбийские власти собираются урегулировать проблему с отправкой своих граждан в качестве наемников в третьи страны, в том числе на Украину. Об этом сообщил замглавы МИД Колумбии Маурисио Харамильо Хассир.

"Сейчас мы продвигаем в Конгрессе законопроект, чтобы урегулировать этот вопрос и предотвратить такие ситуации, которые, очевидно, нас беспокоят не только в контексте войны на Украине, но и в связи с существованием других мест, откуда приходят новости об убитых колумбийцах или колумбийцах, которые были обмануты ложными обещаниями", – приводит ТАСС слова дипломата.

Хассир подчеркнул, что Колумбию очень беспокоит эта тема, страна предпочитает придерживаться политики обеспокоенности.

Ранее стало известно, что спецслужбы Украины проводят активную работу по вербовке граждан Колумбии в ряды украинской армии. Завербованные колумбийцы группами от 50 человек направляются в Европу, чтобы вступить в ВСУ.

При этом Киев работает в этом направлении через собственные посольства, тем самым нарушая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.