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Спецслужбы Украины проводят активную работу по вербовке граждан Колумбии в ряды украинской армии, заявил посол России в Боготе Николай Тавдумадзе в беседе с РИА Новости.

По его словам, завербованные колумбийцы группами от 50 человек направляются в Европу, чтобы вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). При этом Киев работает в этом направлении через собственные посольства, тем самым нарушая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что наибольшее число наемников, которые состоят на стороне украинских войск, представляют Грузию, Великобританию, США и Канаду.

По его словам, из Грузии в ВСУ вступили 712 человек, из Великобритании – 694, из США – 816, а из Канады – 719. При этом в мае текущего года следователи завершили расследование уже 127 уголовных дел о наемничестве.