В Госдуме предложили ввести новую категорию дипломных проектов

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Министру науки и высшего образования Валерию Фалькову направили предложение ввести новую категорию дипломных проектов, а именно – социально ориентированный стартапы, которые выпускники могли бы защищать коллективно. Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.

С идеей выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, депутат от партии "Справедливая Россия – За правду".

Она подчеркнула, что в нынешних условиях развитие предпринимательских компетенций является стратегически важной задачей. Это способствует повышению конкурентоспособности на рынке труда, созданию рабочих мест и формированию инновационной экономики.

В письме, направленном Фалькову, Лантратова предложила использовать следующую модель реализации выпускной квалификационной работы (ВКР) в формате бизнес-проектов: формат работы предполагает выполнение проекта группой студентов, тематика выбирается с учетом практической значимости, после чего согласовывается с научным руководителем и утверждается руководителем образовательной программы.

Задание на выполнение ВКР будет включать в себя общую часть, то есть презентацию и лист верификации, и индивидуальное задание, состоящее как минимум из 50 страниц текста. Оценка будет выставляться с учетом вклада каждого студента.

На защите группа должна предоставить совместный доклад, презентацию, обоснование актуальности, целей, задач и ожидаемых результатов. Экзаменационная комиссия оценит ответы студентов на заданные вопросы, оценки будут присваиваться индивидуально каждому участнику.

Парламентарий добавила, что включение направления "социальная архитектура" позволит студентам разрабатывать проекты, которые будут направлены на формирование комфортной городской среды. Введение защиты ВКР в предложенном формате обеспечит повышение качества подготовки выпускников, повлияет на развитие предпринимательских качеств, а также усилит практическую направленность высшего образования.

Ранее стало известно, что новая система высшего образования начнет массово работать в России в 2027–2028 учебном году, при этом ведущие вузы будут переходить на ее уже в следующем образовательном периоде. В Минобрнауки отметили, что работодатели высоко оценивают обновленные программы. При этом внедрение новой образовательной системы позволит лучше подготовить выпускников к реальным задачам.