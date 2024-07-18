ТАСС: замдиректора Фонда капремонта Подмосковья Дымнича задержали по делу о взятке

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Замдиректора Фонда капитального ремонта Подмосковья Мстислава Дымнича задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Следователи теперь хотят обратиться в суд с ходатайством об аресте Дымнича. В Тверском суде Москвы подтвердили эту информацию. Детали об уголовном деле, которое завели на чиновника, пока не предоставили в суде.

Ранее оперативниками был задержан экс-президент холдинга АФК "Система" Евгений Новицкий из-за расследования уголовного дела экономического характера. Осведомленный источник рассказал, что задержание произошло дома у Новицкого. Однако он не уточнил процессуальный статус Новицкого.

