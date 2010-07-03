МГИК утвердил порядок дистанционного электронного голосования на выборах депутатов

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Мосгоризбирком утвердил положение о порядке дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва, сообщает Агентство "Москва".

Как заявил заместитель председателя МГИК Юрий Ермолов, избиратель должен четко видеть весь порядок своих действий при подаче заявления и при голосовании. Все это должно отражаться в соответствующем документе, пояснил он.

Он добавил, что в этом же документе должны содержаться ответы на вопросы, связанные с подачей заявления на портале, с порядком голосования на портале, с составлением списка избирателей на избирательном участке дистанционного электронного голосования и исключением избирателей из списков по месту жительства.

Также он должен регулировать вопросы, связанные с подведением итогов избирательной комиссии такого участка, вопросы, связанные с контрольным ручным пересчетом, а также те, которые связаны с передачей документов участковой избирательной комиссией на хранение.

Предлагается утвердить форму списка избирателей, форму избирательного бюллетеня, требования к формированию и отображению избирательных бюллетеней, форму протокола участковой избирательной комиссии об итогах дистанционного электронного голосования.

Изменения при этом нужно "внести в утвержденные требования к специальному программному обеспечению регионального портала государственных и муниципальных услуг, увеличив время, которое отводится избирателю для осуществления голосования с 5 на 15 минут", объяснил замглавы Мосгоризбиркома.

Ермолов добавил, что в документе не нашли отражения вопросы, связанные с наблюдением за проведением голосования.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоятся 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.

В столице создали Штаб по контролю за электронным голосованием. Эксперимент по электронному голосованию пройдет на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Их выбрали сами жители столицы на портале "Активный гражданин". Также можно будет проголосовать на портале госуслуг. Если эксперимент по электронному голосованию окажется успешным, этот опыт будут применять и в других регионах.

