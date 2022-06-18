СК РФ возбудил дела в отношении командиров ВСУ, приказывавших об обстреливать дома в ЛНР

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Уголовные дела возбуждены в отношении двух командиров ВСУ, подозреваемых в жестоком обращении с мирными жителями Донбасса, сообщается на сайте СК РФ.
"СК России возбудил уголовные дела в отношении старшего офицера на батарее 115 отдельной механизированной бригады резерва Генерального штаба ВС Украины лейтенанта Ильи Масличенко и военнослужащего 36 отдельной бригады морской пехоты ВС Украины старшего матроса Евгения Вахненко. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов")", – говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, Масличенко с 24 февраля по 3 марта приказывал обстреливать дома в Северодонецке и близлежащих населенных пунктах, а Вахненко 4 марта выстрелил в мирного жителя населенного пункта Волонтеровка ДНР, из-за чего тот погиб.
Подозреваемые задержаны, с ними будут проведены следственные действия в ближайшее время.
СК РФ устанавливает обстоятельства произошедшего и ведет поиск других причастных к этому лиц.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о подстрекательстве к геноциду в отношении мэра украинского Днепра Бориса Филатова. Расследованием займется центральный аппарат СК.
До этого СК РФ возбудил уголовное дело о пытках и попытке убийства украинскими силовиками восьмерых пленных. В Следственном комитете подчеркнули, что задержанным наносили телесные повреждения разной степени тяжести, а также расстреливали из оружия.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
СК возбудил уголовные дела против более 70 иностранных наемников на Украине
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