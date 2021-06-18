Сурков сравнил Путина с императором Октавианом

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Бывший помощник президента России Владислав Сурков сравнил Владимира Путина с римским императором Октавианом. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

Как и Октавиан, он сохранил формальные институты республики, но все подчинялись ему при этом. Также Сурков считает, что то же самое российский лидер сделал с демократией.

"Он не отменял ее, а совместил с монархическим архетипом российского правления. Этот архетип работает. В нем есть достаточно свободы и достаточно порядка", – пояснил он.

По мнению Суркова, в Советском союзе существовало много однообразия, что и разрушило его. Разнообразие появилось в 90-е годы и разрушало страну еще быстрее, добавил он.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал предложение Владислава Суркова силой вернуть Украину.

Он полагает, что Украина наращивает политическое влияние и реформирует Вооруженные силы, а влияние России на постсоветском пространстве снижается.