Лавров пошутил после того, как журналист неверно назвал его отчество

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Во время переговоров глав МИД России и Белоруссии журналист перепутал отчество министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, на что тот ответил шуткой. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции представитель СМИ назвал Лаврова Сергеем Владимировичем. Министр шутливо поправил: "Он же Викторович, ну ничего".

Журналист извинился, а министр в столь же шутливой форме предложил: "Потом можно сказать Владимир Викторович", и указал на руководителя МИД Белоруссии Владимира Владимировича Макея.

Представитель прессы отметил, что в руководстве много Владимировичей, на что главы обоих министерств отреагировали улыбкой.

Ранее Лавров на специальной сессии Ближневосточной конференции клуба "Валдай" иронично высказался об очном формате встречи. Он заявил, что человечество продолжит свое существование в офлайн-режиме.

