Лавров в шутку высказался о будущем человечества

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава МИД РФ Сергей Лавров на специальной сессии Ближневосточной конференции клуба "Валдай" иронично высказался об очном формате встречи. Он заявил, что человечество продолжит свое существование в офлайн-режиме.

"Абсолютно согласен, что офлайн работать лучше. По крайней мере, человечество продолжит себя только офлайн. Онлайн не получится", – пошутил он.

После небольшой паузы участники сессии вернулись к геополитическим проблемам на Ближнем Востоке. На заседании обсудили разработку концепции безопасности в Персидском заливе, будущие потенциальные встречи лидеров России и Китая и участие США и НАТО в урегулировании конфликтов в регионе.

Ранее Лавров выразил свое отношение к карантину маской с надписью FCKNG QRNTN. Такой необычный подарок представители СМИ сделали Лаврову в честь его дня рождения.

Отмечалось, что шутливая маска хоть и выражала негативный настрой к карантинным мерам, которые действуют по всему миру, но все же плотно прилегала к носу и ко рту министра.