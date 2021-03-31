Лавров в шутку высказался о будущем человечества

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава МИД РФ Сергей Лавров на специальной сессии Ближневосточной конференции клуба "Валдай" иронично высказался об очном формате встречи. Он заявил, что человечество продолжит свое существование в офлайн-режиме.
"Абсолютно согласен, что офлайн работать лучше. По крайней мере, человечество продолжит себя только офлайн. Онлайн не получится", – пошутил он.
После небольшой паузы участники сессии вернулись к геополитическим проблемам на Ближнем Востоке. На заседании обсудили разработку концепции безопасности в Персидском заливе, будущие потенциальные встречи лидеров России и Китая и участие США и НАТО в урегулировании конфликтов в регионе.
Ранее Лавров выразил свое отношение к карантину маской с надписью FCKNG QRNTN. Такой необычный подарок представители СМИ сделали Лаврову в честь его дня рождения.
Отмечалось, что шутливая маска хоть и выражала негативный настрой к карантинным мерам, которые действуют по всему миру, но все же плотно прилегала к носу и ко рту министра.
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