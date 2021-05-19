Лавров сделал замечание перебившему его журналисту BBC

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал замечание по поводу поведения журналиста во время его выступления на пресс-конференции в столице Таджикистана Душанбе. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что в момент, когда дипломат начал речь, к нему подбежал журналист с микрофонами BBC и "Радио свобода" и начал их ставить на трибуну, прервав российского министра.
"Это BBC такие манеры практикует?" – сказал он, после чего улыбнулся и продолжил речь.поручил Минобороны при содействии МИД подписать с Таджикистаном соглашение о создании объединенной системы ПВО.
Предполагается, что главком ВКС РФ будет осуществлять координацию совместных действий войск объединенной региональной системы ПВО. Управление совместными действиями войск в границах отдельного района коллективной безопасности будет осуществлять командующий Военно-воздушными силами и противовоздушной обороной Вооруженных сил Таджикистана.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: