Лавров сделал замечание перебившему его журналисту BBC

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал замечание по поводу поведения журналиста во время его выступления на пресс-конференции в столице Таджикистана Душанбе. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в момент, когда дипломат начал речь, к нему подбежал журналист с микрофонами BBC и "Радио свобода" и начал их ставить на трибуну, прервав российского министра.

"Это BBC такие манеры практикует?" – сказал он, после чего улыбнулся и продолжил речь.

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Ранее Владимир Путин поручил Минобороны при содействии МИД подписать с Таджикистаном соглашение о создании объединенной системы ПВО.

Предполагается, что главком ВКС РФ будет осуществлять координацию совместных действий войск объединенной региональной системы ПВО. Управление совместными действиями войск в границах отдельного района коллективной безопасности будет осуществлять командующий Военно-воздушными силами и противовоздушной обороной Вооруженных сил Таджикистана.

