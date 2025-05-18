Уиткофф заявил, что США и Иран проведут встречу на предстоящей неделе в Европе

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На следующей неделе запланированы переговоры между представителями США и Ирана в одной из европейских стран. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в интервью телекомпании ABC.

По его словам, США рассматривают различные варианты достижения своих целей в переговорах с Ираном. Он выразил надежду, что встреча принесет определенные позитивные результаты.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты объявили о введении новых санкций в отношении Ирана под предлогом борьбы с его ядерной программой. Санкции направлены против иранской компании Fuya Pars, которая связана с организацией оборонных инноваций и исследований, и трех ее высокопоставленных сотрудников.

Кроме того, 11 мая состоялся очередной раунд переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Тегеран может скорректировать уровень обогащения урана для того, чтобы выстроить с Вашингтоном доверительные отношения.