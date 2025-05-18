18 мая, 17:26Политика
Уиткофф заявил, что США и Иран проведут встречу на предстоящей неделе в Европе
Фото: ТАСС/АР/Evelyn Hockstein
На следующей неделе запланированы переговоры между представителями США и Ирана в одной из европейских стран. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в интервью телекомпании ABC.
По его словам, США рассматривают различные варианты достижения своих целей в переговорах с Ираном. Он выразил надежду, что встреча принесет определенные позитивные результаты.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты объявили о введении новых санкций в отношении Ирана под предлогом борьбы с его ядерной программой. Санкции направлены против иранской компании Fuya Pars, которая связана с организацией оборонных инноваций и исследований, и трех ее высокопоставленных сотрудников.
Кроме того, 11 мая состоялся очередной раунд переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Тегеран может скорректировать уровень обогащения урана для того, чтобы выстроить с Вашингтоном доверительные отношения.