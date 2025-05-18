Володин почтил память жертв блокады Ленинграда в Бишкеке

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В ходе визита в Бишкек председатель Госдумы Вячеслав Володин и российские парламентарии почтили память блокадников Ленинграда, возложив цветы к мемориалу. Об этом сообщается на сайте органа власти.

Памятник, на котором высечены слова "Мужеству ленинградцев, благородству кыргызстанцев посвящается", установлен в Парке Победы.

Делегация прибыла в Бишкек в рамках официального визита. 19 мая запланировано заседание Совета ПА ОДКБ под руководством Володина. В составе российской делегации – вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко, а также председатели комитетов: по обороне Андрей Картаполов, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по делам СНГ Леонид Калашников и по экономической политике Максим Топилин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и главы иностранных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. У Вечного огня они почтили минутой молчания память погибших советских воинов. Кроме того, от имени политиков солдаты Кремлевского полка возложили цветы к стелам городов-героев.

До этого Сергей Собянин почтил память солдат, погибших в боях за Родину. Он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и к памятнику маршалу Жукову на Манежной площади.