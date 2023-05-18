Посол Антонов назвал попытки ЦРУ вербовать россиян частью гибридной войны против РФ

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Призыв ЦРУ к россиянам делиться чувствительной информацией стал не первой провокацией, так как это скоординированная кампания в рамках гибридной войны против России. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его комментарий приводится в телеграм-канале диппредставительства.

"Это уже не первая наглая провокация американских спецслужб", – заявил он.

Антонов обратил внимание, что при использовании YouTube на территории посольства, всплывает таргетированная реклама от ФБР в виде вербовочных видеороликов.

По его словам, на Западе понимают непоколебимость России перед атаками извне. Провалив "санкционный блицкриг" и понимая невозможность нанести РФ поражение военным путем, Запад стремится посеять смуту в российском обществе.

"Речь идет о скоординированной кампании в рамках развязанной против Российской Федерации гибридной войны", – подчеркнул посол.

Он отметил, что российский народ усвоил уроки истории и не допустит попыток расколоть свое единство. Антонов призвал "горе-креативщиков" из Вашингтона не тратить деньги налогоплательщиков США на "пустопорожние проекты".

Ранее СМИ сообщали, что ЦРУ создало телеграм-канал, с помощью которого планирует вербовать россиян. Граждан призвали "рассказать правду" об обстановке в стране. В частности, ЦРУ интересуется информацией о руководителях РФ и ее экономике.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без внимания действия ЦРУ. По ее словам, Россия ответит на злонамеренную активность спецслужб США.