05:24Политика
Посол Антонов назвал попытки ЦРУ вербовать россиян частью гибридной войны против РФ
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Призыв ЦРУ к россиянам делиться чувствительной информацией стал не первой провокацией, так как это скоординированная кампания в рамках гибридной войны против России. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его комментарий приводится в телеграм-канале диппредставительства.
"Это уже не первая наглая провокация американских спецслужб", – заявил он.
Антонов обратил внимание, что при использовании YouTube на территории посольства, всплывает таргетированная реклама от ФБР в виде вербовочных видеороликов.
По его словам, на Западе понимают непоколебимость России перед атаками извне. Провалив "санкционный блицкриг" и понимая невозможность нанести РФ поражение военным путем, Запад стремится посеять смуту в российском обществе.
"Речь идет о скоординированной кампании в рамках развязанной против Российской Федерации гибридной войны", – подчеркнул посол.
Он отметил, что российский народ усвоил уроки истории и не допустит попыток расколоть свое единство. Антонов призвал "горе-креативщиков" из Вашингтона не тратить деньги налогоплательщиков США на "пустопорожние проекты".
Ранее СМИ сообщали, что ЦРУ создало телеграм-канал, с помощью которого планирует вербовать россиян. Граждан призвали "рассказать правду" об обстановке в стране. В частности, ЦРУ интересуется информацией о руководителях РФ и ее экономике.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без внимания действия ЦРУ. По ее словам, Россия ответит на злонамеренную активность спецслужб США.
ЦРУ начало вербовать россиян через Telegram
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