Ни Франция, ни Запад в целом не хотят войны с Россией – МИД республики

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Ни Франция, ни ЕС, ни НАТО не воют с Россией и не хотят начинать. Об этом заявила официальный представитель МИД республики Анн-Клер Лежандр.

"Хотелось бы четко напомнить, что ни мы не находимся в состоянии войны с Россией, ни ЕС, ни НАТО. И мы все не хотим войны с Россией", – цитирует ее РИА Новости.

По словам представительницы французского МИД, не Франция или коллективный Запад занимаются эскалацией напряженности, а Россия.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, комментируя решение ЕС о совместных закупках оружия, заявил, что речь идет только о компенсации странами недостатков своей обороны. По его словам, Евросоюз не намерен наращивать вооружения и подталкивать мир к третьей мировой войне.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

