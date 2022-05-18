В МИД РФ призвали Запад не пугать общественность несуществующей "химической угрозой"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
МИД РФ призвал страны Запада прекратить запугивать общественность несуществующей химической угрозой, исходящей от России.
"Российская Федерация продолжит неуклонно отстаивать принципы и нормы международного права, будет заботиться о сохранении целостности КЗХО, в том числе путем оперативного доведения до сведения государств – участников ООН и ОЗХО информации министерства обороны Российской Федерации о реальных случаях подготовки и осуществления украинскими вооруженными формированиями и их кураторами из стран НАТО химпровокаций на территории Украины", – следует из заявления ведомства.
В министерстве напомнили, что обязательства по уничтожению химоружия были выполнены Россией в полном объеме, а приверженность страны целям и принципам Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) неизменна.
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию в применении химического оружия в Сирии.
По ее словам, Россия ранее якобы угрожала применением ядерного оружия.
В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что представители американской администрации передергивают российские заявления по ядерной политике страны. По его словам, именно Россия в последние годы настойчиво предлагала США подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.
В МИД РФ оценили возможность применения ядерного оружия на Украине
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