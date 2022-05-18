В Пентагоне не нашли вины военных США в ударе, унесшем в 2019 году жизни более 50 сирийцев

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Проведенное Пентагоном расследование установило отсутствие какой-либо вины военнослужащих США в гибели более 50 человек в результате американского авиаудара в Сирии в 2019 году. Об этом заявил руководитель пресс-службы Пентагона Джон Кирби.
"Не было обнаружено, что кто-либо действовал вне законов войны с преступными намерениями. Командование на земле принимало лучшие на тот момент решения против очень агрессивных сил ИГ (запрещенная в РФ организация "Исламское государство" – Прим.ред.) на основе имеющейся информации", – передает РИА Новости слова Кирби.
Как заявил Кирби, ответственность была бы, если бы удалось доказать нарушение закона войны со стороны американских бойцов.
"Мы говорим публично о жертвах среди гражданских, вы не увидите такого от российского минобороны. Мы отвечаем за это, выпускаем рассекреченные основные положения засекреченного отчета", – сказал Кирби.
Ранее стало известно, что СК РФ возбудил уголовные дела против 75 наемников, участвующих в боевых действиях на Украине. Как следует из данных следствия, наемники прибыли, в частности, из Канады, Великобритании, Грузии, США, Норвегии и других стран.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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