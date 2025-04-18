Советник президента Ямпольская возглавила совет по формированию российского стиля

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Советник президента России Елена Ямпольская возглавила совет по формированию нового российского стиля. Решение о создании совета было принято в ходе совещания, которое прошло в национальном центре (НЦ) "Россия".

Как отметила Ямпольская, в формировании нового российского стиля в сфере государственных визуальных коммуникаций важна системная работа с опорой на традиционные ценности.

"Довольно много сил было потрачено нами на привлечение мотивов и образов наших знаменитых народных художественных промыслов в общественное пространство, в общественную среду. Но до сих пор не было возможности вести работу по созданию национально ориентированной среды системно, с охватом на 360 градусов", – приводит пресс-служба центра слова Ямпольской.

Замначальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич подчеркнул необходимость структурированного подхода к реализации проекта. По его словам, планомерная работа в этом направлении должна включать создание соответствующей нормативной базы и вовлечение всех заинтересованных органов власти.

В свою очередь, гендиректор НЦ Наталья Виртуозова рассказала, что ряд практических шагов в этом направлении уже был принят.

"Это и создание филиалов национального центра в регионах, и подписание меморандумов с Клубом инвесторов Москвы и АО "Марка" о совместной работе над визуальным образом России", – сообщила она, добавив, что создание нового российского стиля станет логичным продолжением этой работы.

Ранее в национальном центре "Россия" состоялось подписание меморандумов о едином подходе к разработке визуального кода страны. Они направлены на создание единой системы визуальной идентичности России и продвижения традиционных ценностей через архитектуру, дизайн и прочие визуальные коммуникации.

Первый документ был подписан с Клубом инвесторов Москвы. Второй документ НЦ подписал с акционерным обществом "Марка".